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24 saatlik işlem hacmi 120 milyar doları aştı

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 20 milyar dolar artışla 103.75 milyar dolardan 123.05 milyar dolara yükseldi.

24 saatlik işlem hacmi 120 milyar doları aştı
14.08.2020 08:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 08:33

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 20 milyar dolar artışla 103.75 milyar dolardan 123.05 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarındaki son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 32'si düştü, ilk 10 birimin arasında gerileyen olmadı. 

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.52 artışla 11,749.02 dolara ve piyasa hacmi de yaklaşık 3.2 milyar dolarlık artışla 213.61 milyar dolardan 216.88 milyar dolara yükseldi. Pazartesi günü 12,015.56 doları gören Bitcoin'in piyasa hacmi de 221.76 milyar dolara ulaşmıştı.

Kripto para piyasalarında Pazartesi günü 364.6 milyar dolara yükselen toplam piyasa hacmi, Çarşamba günü 345.51 milyar dolara çekildikten sonra, Perşembe günü 358.68 milyar dolara ve son 24 saatte yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla 368.58 milyar dolara yükseldi.Toplam 6,454 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,126 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 123.05 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacminin yüzde 58.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 1.52 artışla 11,749.02 dolar,2.Ethereum yüzde 8.14 artışla 429.79 dolar,3.XRP yüzde 4.34 artışla 0.29 dolar,4.Tether yüzde 0.52 artışla 1.02 dolar,5.Chainlink yüzde 5.11 artışla 17.58 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 3.02 artışla 297.11 dolar,7.Bitcoin SV yüzde 3.22 artışla 215.69 dolar,8.Litecoin yüzde 4.01 artışla 57.31 dolar9.Cardano yüzde 0.39 artışla 0.14 dolar,10.Binance Coin yüzde 0.67 artışla 21.83 dolardan işlem görüyordu.Venezuela'daki belediyelerin imzaladığı "Ulusal Vergi Uyum Anlaşması"na göre, ülkenin petrole dayalı kripto para birimi "Petro", belediye vergileri ve belediye hizmetleri kaynaklı cezaların ödemelerinde kullanılacak. Bu yolla ülke genelinde kripto paranın, daha yaygın kullanılması hedeflendi.Kripto para platformlarında yayımlanan haberlere göre, Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, sistemin uygulanmasından sorumlu olacak. Rodriguez, aynı zamanda devlet kripto parası ile yapılan ödemelere ilişkin sistemin oluşturulması işlerini de yürütecek.Venezuela hükümeti, geçen Haziran ayının başlarında ülkede akaryakıt istasyonlarında yapılan tüm yakıt ödemelerinin neredeyse yüzde 15'inin Petro kullanılarak yapıldığını açıkladı.

 


Kaynak: DHA

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