24 saat geçmeden yeniden yanmaya başladı
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24 saat geçmeden yeniden yanmaya başladı

24 saat geçmeden yeniden yanmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve söndürülen yangın bölgesinde yeniden yangın çıktı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve söndürülen yangın bölgesinde yeniden yangın çıktı.

Dalaman'da dün kağıt fabrikasında başlayan yangın, önce cezaevi ardından da TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazilerine sıçramıştı. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın söndürülürken, bugün kağıt fabrikasının bulunduğu alandan yeniden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edilirken, yangının rüzgarında etkisi ile büyümesinden korkuluyor. Yangın nedeniyle Dalaman ilçe merkezi duman altında kalırken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

24 saat geçmeden yeniden yanmaya başladı
24 saat geçmeden yeniden yanmaya başladı
24 saat geçmeden yeniden yanmaya başladı
24 saat geçmeden yeniden yanmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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