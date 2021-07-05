"Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace" heyecanı 21-22 Ağustos'ta
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"Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace" heyecanı 21-22 Ağustos'ta

'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' heyecanı 21-22 Ağustos'ta
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Güncel

Türk Telekom'un isim ve ana sponsoru olduğu Türkiye'de ilk defa düzenlenecek İstanbul 24 Saat Boostrace bisiklet yarışları 21-22 Ağustos'ta Intercity İstanbul Park Formula 1 pistinde yapılacak.

Türk Telekom'un isim ve ana sponsoru olduğu Türkiye'de ilk defa düzenlenecek İstanbul 24 Saat Boostrace bisiklet yarışları 21-22 Ağustos'ta Intercity İstanbul Park Formula 1 pistinde yapılacak.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace yarışması için "https://istanbul24h.com/" adresinden kayıt olunabiliyor.

Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace, 2, 4 veya 6 kişilik takımların değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirecekleri bir yarış olacak. Her takımdan aynı anda sadece 1 kişi pistte bisiklet sürerken kalma sürelerini her takım kendi belirleyecek. Derecelendirme ise kat edilen mesafeye göre belirlenecek. Her takıma yarış boyunca takım arkadaşlarını beklemeleri ve dinlenmeleri için "Pit" alanına açılan garajlarda belirli alanlar tahsis edilecek. Yarışma esnasında ayrıca Tivibu tarafından canlı yayın ve öncesi haftalarda program içerikleri yayınlanacak.

'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' heyecanı 21-22 Ağustos'ta

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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