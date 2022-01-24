24 Ocak yollar kapalı mı? D100 karayolu açık mı? Bu dağ tüneli kapalı mı?

Hangi yollar kapatıldı? Kar nedeniyle kapatılan otoyollar hangileri? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kar yağışının yoğunlaştığı ve görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Hangi yollar kapalı? Yollar kapalı mı? D100 karayolu açık mı?

Türkiye'nin pek çok kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı otoyollar kapatıldı. Pek çok şehirde zincirleme kazalar meydana geldi. İstanbul dahil birçok ile ulaşımın ise kapandığı belirtildi. Yollar kapalı mı? D100 karayolu açık mı? Hangi yollar kapalı?

İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanana kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı.

KAR NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPATILDI?

Bolu'da yoğun kar yağışı sebebiyle D100 karayolu Bolu Dağı geçişi çift yönlü olarak araçların geçişine kapatıldı.

Bolu'da geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu D100 karayolu ve TEM Otoyolu'nda kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D100 karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine kapatıldı. Araçlar trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarından otoyola yönlendiriliyor.

TEM OTOYOLU KAPATILDI

Bazı araçların yoğun kar yağışı yüzünden kayması ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle TEM Otoyolu ile D-100 karayolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanmıştı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Gelen son dakika bilgisine göre ise; Düzce'de, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hasar gören otobüs ve TIR'lar yol kenarına çekildi. Hasar gören diğer araçların bir kısmı ise çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arası araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu'nun (Alacabel mevkisi) yanı sıra, Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar da ulaşıma kapatıldı.

Kayseri-Malatya, Pınarbaşı-Gürün, Sivas-Erzincan, Kangal-Divriği-Arapgir, Zara-Refahiye, Taşkent-Sarıveliler, Akşehir-Isparta, Kağızman-Ağrı yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Bursa-Bilecik, Kahramanmaraş-Göksun yolları ile Akçakoca-Düzce yolunun Kabalak mevkisi tır trafiğine kapatıldı.

SON DURUM: HANGİ YOLLAR AÇIK?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar saat 21.00 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:

İstanbul-Ankara arasında Tem Otoyolu ve devlet karayolu tüm araç trafiğine kapatılmıştır.

Nevşehir-Aksaray Yolu ulaşıma açılmıştır.

Yozgat İl Sınırı- Yıldızeli - Sivas Yolu ulaşıma açılmıştır.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.

Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.

Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.

Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır.

Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır.

Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

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