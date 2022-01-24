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24 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

24 Ocak Pazartesi Spor Gündemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor (18. dakikada kaldığı yerden devam edecek)TRABZON'DA GALİBİYET COŞKUSUSpor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda deplasmanda geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.

Bursaspor (18. dakikada kaldığı yerden devam edecek)

TRABZON'DA GALİBİYET COŞKUSU

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda deplasmanda geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.

Bordo-mavili taraftarlar galibiyetin ardından meydan ve sokaklara akın etti. Taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulunarak, meşaleler yaktı, horon ve kolbastı oynadı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu. Bazı taraftarlar araçları ile şehir turu attı, takımlarının bayraklarını dalgalandırdı. Taraftarlar hep bir ağızdan 'bu sene sensin şampiyon' sloganları attı. *GÖRÜNTÜLER SERVİS GEÇİLDİ*

ENİS DESTAN BEKLENİYOR

Genç santrfor Enis Destan'ın sağlık kontrolünün ardından Bordo-mavili takıma imza atması bekleniyor.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar komadan çıkamıyor

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olan Sarı-kırmızılıların bu sonucun ardından düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kaldı.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

15.00 Yeni Kızıltepe Spor - Galatasaray HDI Sigorta


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Spor, Haber

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