24 Ocak 2022 Haberleri
24 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki
- İmamoğlu 3 ilçenin özellikle altını çizdi: Buralarda kar kalınlığı 1 metreyi aştı
- Eski Fenerbahçelinin sözleri sansasyon yarattı: Türkiye'de kadroyu onlar kuruyor
- Yolda kalan vatandaşlar İmamoğlu'nun kulaklarını çınlattı: Sen balık keyfi yap
- Karda yolda kalan otobüs şoförü, İBB'ye isyan etti: Bir rampayı ayakta tutamıyorlar
- Gerilim tırmanıyor! ABD, Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdi
- Herkes için büyük sürpriz oldu! Okan Kocuk başka bir milli takımın formasını giyebilir
- İstanbul kara teslim! Yağış etkisini artırdı, mahsur kalanlar için kurtarma planı devreye alındı
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da açıklama yaptı: Kar kalınlığı 50 santimi aştı, zor bir akşam
- Koronavirüs bize bu günleri de gösterdi! Dünya, Afrika Kupası'ndaki kaleci tercihini konuşuyor
- İstanbul'da kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi
- Bakan Dönmez'den kademeli elektrik tarifesinde güncelleme sinyali: Değişikliğe gidebiliriz
- Uçuşlar durunca yolcular İstanbul Havalimanı'nda kalmak zorunda kaldı
- Domenec Torrent ayağının tozuyla tarihe geçti! Galatasaray'da 18 yıl sonra bir ilk yaşandı
- Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
- Görüntüler İstanbul'dan! Vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğu bekledi
- İstanbul'da araçlar ilerlemeyince vatandaşlar da kayaklarını çıkardı
- İstanbul'da zorlu gece! Arnavutköy'de yüzlerce araç mahsur kaldı, bekleyiş sürüyor
- Son Dakika: Bakan Dönmez'den 'İran doğal gazı borç yüzünden kesti' iddialarına yanıt: Borcumuz söz konusu değil
- DSÖ'den koronayla ilgili umut veren sözler: 2022'de acil olmaktan çıkabilir
- Şırnak'ta kar kalınlığının ulaştığı seviyeyi görenler, inanmakta güçlük çekti
- Son Dakika: İstanbul'da kar esareti! Toplu ulaşım kilitlendi, metro ve Marmaray seferleri uzatıldı
- Balotelli, Adana Demirspor'da küllerinden doğdu! 3.5 yıldır beklediği teklif sonunda geldi
- Ahmet Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a dava yanıtı: Kötü niyetli bir yaklaşımdır
- TEM otoyolu ve caddede mahsur kalan vatandaşlar bölgedeki hastaneye sığındı
- İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yaptı
- Ersun Yanal yeni adresiyle herkesi ters köşe yapacak! Milli takımın başına geçiyor
- Ölen annesinin kalp atışını duyan bebeğin verdiği tepki sosyal medyada çok konuşuldu
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 156 kişi vefat etti, 67 bin 23 yeni vaka tespit edildi
- Türkiye karın etkisindeyken Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı
- İstasyon çalışanını sorularıyla oyalayıp aracın deposunu doldurduktan sonra kaçtı
- Acun'un hamlesi Galatasaray'a ilaç olacak! Gitsin diye gözünün içine bakılan yıldıza talip oldu
- Pınar Gültekin cinayetinde savcılık mütalaayı verdi! Cemal Metin Avcı'nın ailesi için de ceza talebi
- Evdeki kameraya takıldı! Bebeğini emziren kadına kocasının verdiği müthiş destek sosyal medyayı mest etti
- Stefan Kuntz'dan milli futbolcu için olay benzetme! Hak veren de var, yerden yere vuran da
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
- İstanbullu kar çilesi yaşıyor! Metrobüsler tıklım tıklım doldu, araçlar yolda kaldı
- Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım
- Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından RTÜK'ten TELE 1'e ağır ceza
- Son Dakika: Kar megakenti esir aldı! İstanbul'a girişler durduruldu
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