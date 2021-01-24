24 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
24 Ocak 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Sanal Direktör
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:45 Mesut Özil Özel
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:45 Süper Lig Maç Özetleri
04:45 Maç Saati
05:30 Gamer
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:30 500 Great Goals Show
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Kısa Özet
08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Süper Lig
11:00 Sanal Direktör
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Mesut Özil Özel
13:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Taraftar
14:00 Gamer
14:00 Maç Saati
15:00 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
16:00 Y. Malatyaspor - Galatasaray
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
17:00 beIN Teknik
17:00 Y. Malatyaspor - Galatasaray
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 M. Başakşehir - Ç. Rizespor
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Beşiktaş - Göztepe
19:45 Süper Lig
20:00 M. Başakşehir - Ç. Rizespor
20:00 Beşiktaş - Göztepe
20:45 Devre Arası
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig Maç Sonu
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:30 Gamer
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
Kaynak: InterSinema.com