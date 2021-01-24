24 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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24 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

24.01.2021 04:58 | Son Güncelleme: 24.01.2021 05:01
24 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

24 Ocak 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Sanal Direktör

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 Mesut Özil Özel

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:45 Süper Lig Maç Özetleri

04:45 Maç Saati

05:30 Gamer

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:30 500 Great Goals Show

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Kısa Özet

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Süper Lig

11:00 Sanal Direktör

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Mesut Özil Özel

13:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Taraftar

14:00 Gamer

14:00 Maç Saati

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

16:00 Y. Malatyaspor - Galatasaray

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

17:00 beIN Teknik

17:00 Y. Malatyaspor - Galatasaray

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 M. Başakşehir - Ç. Rizespor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Beşiktaş - Göztepe

19:45 Süper Lig

20:00 M. Başakşehir - Ç. Rizespor

20:00 Beşiktaş - Göztepe

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:30 Gamer

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

Kaynak: InterSinema.com

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