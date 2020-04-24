24 Nisan Cuma koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!
Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç ölüm var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 24 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 24 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!
24 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI
24 Nisan itibariyle toplam test sayısı 830.257 olarak gerçekleşti.
24 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI
24 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı -104.912 olarak gerçekleşti.
24 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI
24 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 2.600 olarak gerçekleşti.
24 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI
24 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1.790 olarak gerçekleşti.
24 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI
24 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 929 olarak gerçekleşti.
24 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI
24 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 21.737 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:
10 Mart: 1 vaka
11 Mart: 1 vaka
12 Mart: 5 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölüm
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölüm
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölüm
25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölüm
26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 ölüm
27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 ölüm
28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 ölüm
29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 ölüm
30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 ölüm
31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 ölüm
1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 ölüm
2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 ölüm
3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 ölüm
4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 ölüm
5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 ölüm
6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm
7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 ölüm
8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 ölüm
9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 ölüm
10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölüm
11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölüm
12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölüm
13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölüm
14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölüm
15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölüm
16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölüm
17 Nisan: 78.546 vaka, 1769 ölüm
18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölüm
19 Nisan: 86.306 vaka, 2017 ölüm
20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 ölüm
21 Nisan 95.591 vaka, 2.259 ölüm
22 Nisan 98.674 vaka, 2.491 ölüm
23 Nisan 101.790 vaka, 2.491 ölüm