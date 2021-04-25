24 Nisan 2021 Haberleri
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24 Nisan 2021 Haberleri

24 Nisan 2021 Haberleri
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24 Nisan 2021 Manşet Haberleri.

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Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi
Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi
Hande Erçel'in güzelliği karşısında mest olan Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum
Hande Erçel'in güzelliği karşısında mest olan Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum
Haber Yorumları
500
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Manşet Haberler

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