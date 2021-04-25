24 Nisan 2021 Haberleri
24 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- İş dünyası da 'soykırım' kararına tepkili: Esefle kınıyoruz
- Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
- Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti
- Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir
- Sergen Yalçın: Bizim maça gelen hakemler kırmızı kartını yanında getirmiyor galiba
- Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
- Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
- İngiliz Kraliyet yazarı Anna Pasternak: Monarşi devrilebilir
- Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi
- Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi
- Denizli-Sivas maçı oynanırken sahaya inen beyaz güvercin, ikram edilen suyu içip stattan ayrıldı
- Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
- Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok
- Podolski'nin tabanıyla yerde kalan Şener'den hakem Kalkavan'a sitem: Nasıl kırmızı değil, VAR'dan çağırmadılar mı!
- Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu
- İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan zulmünü anlatan video
- Azerbaycan'dan Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki: Tarihi hata
- Ermenistan, Biden'ın skandal 'soykırım' kararını memnuniyetle karşıladı
- Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
- Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek
- Beştepe'den 'soykırım' diyen Biden'a peş peşe sert tepki
- Zorlu Antalya deplasmanında Galatasaray'ı Mostafa Mohamed ipten aldı ve şampiyonluk iddiası sürdü
- Freni boşalan vinç dehşet saçtı! 11 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
- İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım kararına Türkiye'den tepki yağıyor
- Kripto para şirketi Thodex'e yapılan operasyonda şirketin müdürleri de gözaltına alındı
- Fenerbahçe, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Erol Bulut'un aylık ödemelerini aksatırsa 18 milyon TL ödeyecek
- Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: 1915 olayları için 'soykırım' dedi
- Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun
- Terör yuvalarının hedef alındığı 'Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım' harekatının başarı şifreleri ortaya çıktı
- Trabzonspor, Karagümrük'ü 2-0 yenerek 5 maçlık kazanamama serisine son verdi
- Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
- Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı
- Hande Erçel'in güzelliği karşısında mest olan Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum
- MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek
- EURO 2020'deki rakibimiz Galler'in hocası Gigs'in, iki kadını alıkoymak ve saldırmak suçundan görevine son verildi
- Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş
- Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti
- Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı
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