24 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
24 Nisan 2020 Cuma günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
24.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 06:45
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:00 Yakut Kırmızı
01:00 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02:00 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yakut Kırmızı
Kaynak: InterSinema.com