24 Nisan 2020 Haberleri
24 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
25.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 25.04.2020 00:18
- 'Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil' haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
- Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
- Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
- İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
- Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
- Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
- Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
- Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
- 74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
- Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti
- Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
- Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek
- Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere 'paralel devlet' demesine cevap verdi
- Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
- Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
- Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
- İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
- Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi
- Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
- İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın 'Atatürk'ün resmi yok' iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır
- Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
- Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
- Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı
- Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
- Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi
- Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı
- Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
- Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
- Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi
- Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
- KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi
- MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı
- Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
- Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
- Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
- Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı