24 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı
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Zuhal Topal, Fox, TV, Haber

24 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

24 Nisan 2020 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

24.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 06:45
24 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:30 Şevkat Yerimdar

02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04:30 Ağlak Arif

06:15 Bana Sevmeyi Anlat

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:30 Zuhal Topal’la Sofrada

23:30 Anamız Var 2

Kaynak: InterSinema.com

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