24 Nisan 2020 Cuma 31108 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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Cumhurbaşkanı, Güncel, Haber

24 Nisan 2020 Cuma 31108 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 24 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, 24 Nisan tarihli Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 24 Nisan 2020 ve 31104 sayılı Resmi Gazete...

24.04.2020 08:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 08:48
24 Nisan 2020 Cuma 31108 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

24 Nisan tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 204 sayfadan oluşan 24 Nisan 2020 Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31108 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Şehit ve Gazilerin Mirasçılarına "İstiklal Madalyası" Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2474)

–– Ankara İli, Kalecik İlçesi, Ahikemal Şenyurt, Ahiler Yenice, Çanşa Kale, Cuma Saray, Halilağa Tabakhane ve Yenidoğan Yeşilyurt Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2475)

–– Muğla İli, Ortaca ve Dalaman İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Ortaca-Dalaman Sığla Ormanları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2476)

–– Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 2477)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173)

YÖNETMELİKLER

–– 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)

–– Ankara Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

GENELGE

–– Türkiye Su Erozyonu Haritası ile İlgili 2020/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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