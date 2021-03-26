24 milyon metrekarelik yeni sıcak su sahasında çalışmalara başlanıyor

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçeyi termal turizm merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "İlçemizde 24 milyon metrekarelik yeni sıcak su sahamızda arama, jeolojik etüt, rezistivit etütü ve radon ölçümü konularında çalışmalar yapacağız" dedi.

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçeyi termal turizm merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "İlçemizde 24 milyon metrekarelik yeni sıcak su sahamızda arama, jeolojik etüt, rezistivit etütü ve radon ölçümü konularında çalışmalar yapacağız" dedi.

İscehisar'da jeotermal alanda yapılacak çalışmalar dolayısıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile İscehisar Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Şahin, ilçede jeotermal alanda yapılan çalışmaları bilimsel olarak gerçekleştirmek adına AKÜ ile işbirliği protokolü imzaladıklarını ifade etti. Başkan Şahin, "AKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve değerli hocalarımızın jeotermal alandaki bilimsel tecrübelerinden faydalanarak 24 milyon metrekarelik yeni sıcak su sahamızda arama, jeolojik etüt, rezistivit etütü, manyetotellurik ölçüm, graite manyetik ölçümü ve radon ölçümü konularında çalışmalar yapacağız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İscehisar Belediyesi ve danışman firmamız işbirliği ile ilçemizde bulunan yeraltı kaynaklarını gün yüzüne çıkararak İscehisar'ımızı termal turizm merkezi haline getireceğiz. Çalışmalarımız kısa süre içerisinde başlayacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı