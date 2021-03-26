24 milyon metrekarelik yeni sıcak su sahasında çalışmalara başlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

24 milyon metrekarelik yeni sıcak su sahasında çalışmalara başlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
24 milyon metrekarelik yeni sıcak su sahasında çalışmalara başlanıyor

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçeyi termal turizm merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "İlçemizde 24 milyon metrekarelik yeni sıcak su sahamızda arama, jeolojik etüt, rezistivit etütü ve radon ölçümü konularında çalışmalar yapacağız" dedi.

Gelin alma töreninde silahını ateşleyen damat, kayınpederini başından vurdu
Gelin alma töreninde silahını ateşleyen damat, kayınpederini başından vurdu

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçeyi termal turizm merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "İlçemizde 24 milyon metrekarelik yeni sıcak su sahamızda arama, jeolojik etüt, rezistivit etütü ve radon ölçümü konularında çalışmalar yapacağız" dedi.

İscehisar'da jeotermal alanda yapılacak çalışmalar dolayısıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile İscehisar Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Şahin, ilçede jeotermal alanda yapılan çalışmaları bilimsel olarak gerçekleştirmek adına AKÜ ile işbirliği protokolü imzaladıklarını ifade etti. Başkan Şahin, "AKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve değerli hocalarımızın jeotermal alandaki bilimsel tecrübelerinden faydalanarak 24 milyon metrekarelik yeni sıcak su sahamızda arama, jeolojik etüt, rezistivit etütü, manyetotellurik ölçüm, graite manyetik ölçümü ve radon ölçümü konularında çalışmalar yapacağız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İscehisar Belediyesi ve danışman firmamız işbirliği ile ilçemizde bulunan yeraltı kaynaklarını gün yüzüne çıkararak İscehisar'ımızı termal turizm merkezi haline getireceğiz. Çalışmalarımız kısa süre içerisinde başlayacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

24 milyon metrekarelik yeni sıcak su sahasında çalışmalara başlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Fırat
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 24 milyon metrekarelik yeni sıcak su sahasında çalışmalara başlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 16:26:35. #1.15#
title