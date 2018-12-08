Mali Anlamda Büyük Sıkıntı Çeken Galatasaray, Acilen 24 Milyon Euro Arıyor!

Galatasaray yönetimi, futboldaki mücadelenin dışında saha dışı etkenler için de ter döküyor. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık bir ay içerisinde 24 milyon euro (Yaklaşık 145.5 milyon lira) bulabilmek için yoğun bir taze para arayışına girişti.

YÖNETİM, VERİLEN SÖZLERİ TUTMAK İÇİN ÇABALIYOR

2018'in son günleri ve 2019'un ilk günleri mali yönden sıkıntı yaşayacak olan sarı-kırmızılılar tedbir alabilmek için yoğun bir çaba içerisinde görünüyor. Bir tarafta futbolcuların kesinleşmiş borçlarını 31 Aralık'a kadar ödeyecek olan Galatasaray yönetimi, diğer taraftan da transfer taksitleri, personel giderleri ve diğer borçlar için ciddi bir kaynak yaratmak zorunda. Finansal fair-play kriterlerine takılmamak ve UEFA karşısında boyun bükmemek için son derece hassas davranan sarı-kırmızılılar, bundan önce verdiği sözleri tutmak için çabalıyor. Bu da Galatasaray'ın kararlığının ortaya çıkmasına neden olacak.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK DIŞINDA KİMSE ELİNİ CEBİNE ATMIYOR

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim, paranın nasıl bulunacağına dair harıl harıl çalışırken, bankalarla kredi görüşmelerinin sürdüğü belirtildi. Kısa vadede 24 milyon euro bulması gereken sarı-kırmızılılar, sermaye artışı ve futbolcu satışından gelen kaynakları tüketmişti. Başkan Mustafa Cengiz'in, Abdurrahim Albayrak dışında kimsenin elini cebine atmamasından dolayı rahatsız olduğunu yakın çevresine aktardığı öğrenildi.