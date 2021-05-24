24 Mayıs Doya Doya Moda puan durumu! Doya Doya Moda kim birinci oldu?
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24 Mayıs Doya Doya Moda puan durumu! Doya Doya Moda kim birinci oldu?

24 Mayıs Doya Doya Moda puan durumu! Doya Doya Moda kim birinci oldu?
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Doya Doya Moda bugün kim birinci oldu? 24 Mayıs Doya Doya Moda puan durumu! Doya Doya Moda kim birinci oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Doya Doya Moda bugün kim birinci oldu? 24 Mayıs Doya Doya Moda puan durumu! Doya Doya Moda kim birinci oldu?

24 MAYIS DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Doya Doya Moda All Star saat 13:15'te TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Doya Doya Moda günün birincisi henüz açıklanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Seray Sever,

Uğurkan Erez,

Umut Eker,

Gülşah Saraçoğlu

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün yeni bölümüyle ekrana gelirken bugün saati değişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda yeni bölümü bugün saat 13.00'da izleyiciyle buluşacak…

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24 Mayıs Doya Doya Moda puan durumu! Doya Doya Moda kim birinci oldu? - Haberler
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