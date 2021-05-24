24 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
04:00 Spor Artı
05:00 Avrupa'nın Paslaşması
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com