24 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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24 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

24 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Taraftar

00:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

01:00 Maç Saati

03:00 Maç Saati

05:00 Gamer

07:00 Maç Saati

09:00 Maç Saati

11:00 beIN Manşet

12:00 Gamer

13:00 Taraftar

13:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Maç Saati

17:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

18:00 Gamer

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

20:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Taraftar

21:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

22:00 Y. Denizlispor - Galatasaray

Kaynak: InterSinema.com

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