24 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Taraftar
00:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
01:00 Maç Saati
03:00 Maç Saati
05:00 Gamer
07:00 Maç Saati
09:00 Maç Saati
11:00 beIN Manşet
12:00 Gamer
13:00 Taraftar
13:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
15:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Maç Saati
17:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
18:00 Gamer
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
20:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Taraftar
21:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
22:00 Y. Denizlispor - Galatasaray
Kaynak: InterSinema.com