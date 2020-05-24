24 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı
24 Mayıs 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
01:30 Geniş Aile
02:10 Kanıt
03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
03:20 Çocuklar Duymasın
05:00 Geniş Aile
05:30 Müzik
06:00 Kampüsistan
06:00 Kavak Yelleri
07:30 İkizler Memo-Can
07:30 Çocuklar Duymasın
10:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
10:00 Geniş Aile
12:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
12:15 Çok Gezenti
13:00 Çok Gezenti
13:30 Rehber
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
14:30 Çocuklar Duymasın
16:00 Sağlıkla Gülümse
16:15 Akasya Durağı
16:30 Doktorlar
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
21:00 Yalan Dünya
23:45 Gece Kafası
23:45 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com