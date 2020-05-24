24 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 24 Mayıs 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Inter Goller 00:40 Başakşehir Goller 00:55 Kamu Spotu Evde Spor 01:00 Brezilya - Arjantin 01:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 01:00 Galatasaray - Kayserispor 02:40 Süper Lig Galatasaray Goller 02:40 Trabzonspor Goller 02:40 Arsenal Goller 02:55 Spor Kitaplığı 02:55 Efsanelerin İzinde 03:00 Arjantin - Hırvatistan 03:00 Fransa - Türkiye 04:40 Juventus Goller 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Spor Kitaplığı 04:55 Efsanelerin İzinde 05:00 Nostaljik Maçlar 05:00 Unutulmaz Maçlar 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:40 Süper Lig Beşiktaş Goller 06:40 Bundesliga 06:50 Fenerbahçe Goller 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları 07:00 Fransa - Belçika 07:00 Brezilya - Arjantin 07:50 Hava Durumu 07:55 Takvim Yaprakları 08:00 Bundesliga 08:40 Bir Oyundan Fazlası 08:45 Spor ve Sağlık 08:45 La Liga Goller 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Bir Oyundan Fazlası 09:00 Salto 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 TFF 1. Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 Unutulmaz Maçlar 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Tottenham - Milan 11:40 La Liga Goller 11:45 Almanya Bundesliga Özetler 11:55 Kamu Spotu İşte Spor 12:00 Ustalara Saygı 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Venezuela - Arjantin 12:55 Kamu Spotu İşte Spor 12:55 Kamu Spotu Evde Spor 13:00 Spor Bülteni 13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 ABD - İspanya 14:00 ABD - Hırvatistan 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:15 La Liga Özetler 15:25 Süper Lig Özetler 15:50 Takvim Yaprakları 15:55 Kamu Spotu İşte Spor 16:00 Galatasaray - Kayserispor 16:00 Brezilya - Arjantin 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Bülteni 18:00 Spor Ana Haber 18:30 Unutulmaz Maçlar 18:40 İtalya Kupası Özetler 19:00 Unutulmaz Maçlar 19:55 Kamu Spotu İşte Spor 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 21:00 Fransa - Türkiye 21:00 Lig Hatırası 88 - 89 21:25 Ustalara Saygı 21:50 Muhammed Salah Goller 22:00 Spor Akşamı 22:40 Milan Goller 22:50 Lazio Goller 22:50 Kamu Spotu Evde Spor 23:00 Türkiye - Brezilya 23:00 Belçika - Brezilya Kaynak: InterSinema.com