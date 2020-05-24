24 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
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24 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

24 Mayıs 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

24 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
24.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.05.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Inter Goller

00:40 Başakşehir Goller

00:55 Kamu Spotu Evde Spor

01:00 Brezilya - Arjantin

01:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

01:00 Galatasaray - Kayserispor

02:40 Süper Lig Galatasaray Goller

02:40 Trabzonspor Goller

02:40 Arsenal Goller

02:55 Spor Kitaplığı

02:55 Efsanelerin İzinde

03:00 Arjantin - Hırvatistan

03:00 Fransa - Türkiye

04:40 Juventus Goller

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Spor Kitaplığı

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 Nostaljik Maçlar

05:00 Unutulmaz Maçlar

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:40 Süper Lig Beşiktaş Goller

06:40 Bundesliga

06:50 Fenerbahçe Goller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları

07:00 Fransa - Belçika

07:00 Brezilya - Arjantin

07:50 Hava Durumu

07:55 Takvim Yaprakları

08:00 Bundesliga

08:40 Bir Oyundan Fazlası

08:45 Spor ve Sağlık

08:45 La Liga Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Bir Oyundan Fazlası

09:00 Salto

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Unutulmaz Maçlar

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Tottenham - Milan

11:40 La Liga Goller

11:45 Almanya Bundesliga Özetler

11:55 Kamu Spotu İşte Spor

12:00 Ustalara Saygı

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Venezuela - Arjantin

12:55 Kamu Spotu İşte Spor

12:55 Kamu Spotu Evde Spor

13:00 Spor Bülteni

13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 ABD - İspanya

14:00 ABD - Hırvatistan

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:15 La Liga Özetler

15:25 Süper Lig Özetler

15:50 Takvim Yaprakları

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

16:00 Galatasaray - Kayserispor

16:00 Brezilya - Arjantin

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Bülteni

18:00 Spor Ana Haber

18:30 Unutulmaz Maçlar

18:40 İtalya Kupası Özetler

19:00 Unutulmaz Maçlar

19:55 Kamu Spotu İşte Spor

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

21:00 Fransa - Türkiye

21:00 Lig Hatırası 88 - 89

21:25 Ustalara Saygı

21:50 Muhammed Salah Goller

22:00 Spor Akşamı

22:40 Milan Goller

22:50 Lazio Goller

22:50 Kamu Spotu Evde Spor

23:00 Türkiye - Brezilya

23:00 Belçika - Brezilya

Kaynak: InterSinema.com

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