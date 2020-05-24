24 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
24 Mayıs 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Inter Goller
00:40 Başakşehir Goller
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 Brezilya - Arjantin
01:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
01:00 Galatasaray - Kayserispor
02:40 Süper Lig Galatasaray Goller
02:40 Trabzonspor Goller
02:40 Arsenal Goller
02:55 Spor Kitaplığı
02:55 Efsanelerin İzinde
03:00 Arjantin - Hırvatistan
03:00 Fransa - Türkiye
04:40 Juventus Goller
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Spor Kitaplığı
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Nostaljik Maçlar
05:00 Unutulmaz Maçlar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:40 Süper Lig Beşiktaş Goller
06:40 Bundesliga
06:50 Fenerbahçe Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları
07:00 Fransa - Belçika
07:00 Brezilya - Arjantin
07:50 Hava Durumu
07:55 Takvim Yaprakları
08:00 Bundesliga
08:40 Bir Oyundan Fazlası
08:45 Spor ve Sağlık
08:45 La Liga Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:00 Salto
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Tottenham - Milan
11:40 La Liga Goller
11:45 Almanya Bundesliga Özetler
11:55 Kamu Spotu İşte Spor
12:00 Ustalara Saygı
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Venezuela - Arjantin
12:55 Kamu Spotu İşte Spor
12:55 Kamu Spotu Evde Spor
13:00 Spor Bülteni
13:25 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 ABD - İspanya
14:00 ABD - Hırvatistan
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:15 La Liga Özetler
15:25 Süper Lig Özetler
15:50 Takvim Yaprakları
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Galatasaray - Kayserispor
16:00 Brezilya - Arjantin
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Ana Haber
18:30 Unutulmaz Maçlar
18:40 İtalya Kupası Özetler
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:55 Kamu Spotu İşte Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Fransa - Türkiye
21:00 Lig Hatırası 88 - 89
21:25 Ustalara Saygı
21:50 Muhammed Salah Goller
22:00 Spor Akşamı
22:40 Milan Goller
22:50 Lazio Goller
22:50 Kamu Spotu Evde Spor
23:00 Türkiye - Brezilya
23:00 Belçika - Brezilya
Kaynak: InterSinema.com