24 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı
24 Mayıs 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
24.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.05.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Aramızda Kalsın
01:45 Erkenci Kuş
02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
03:40 Çilek Kokusu
04:10 Erkenci Kuş
05:10 Güzel Köylü
06:30 Hayat Bazen Tatlıdır
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:15 Erkenci Kuş
10:15 Ruhun Doysun
11:00 Erkenci Kuş
13:30 Çilek Kokusu
15:30 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Evim
20:00 Evde Bayram Konserleri: Kubat
21:00 Kolonya Cumhuriyeti
21:45 Evim
23:30 Aramızda Kalsın
Kaynak: InterSinema.com