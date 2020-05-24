24 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı 24 Mayıs 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Aramızda Kalsın 01:45 Erkenci Kuş 02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 03:40 Çilek Kokusu 04:10 Erkenci Kuş 05:10 Güzel Köylü 06:30 Hayat Bazen Tatlıdır 09:30 Evde Hareket Zamanı 10:15 Erkenci Kuş 10:15 Ruhun Doysun 11:00 Erkenci Kuş 13:30 Çilek Kokusu 15:30 Güzel Köylü 18:45 Star Haber 20:00 Evim 20:00 Evde Bayram Konserleri: Kubat 21:00 Kolonya Cumhuriyeti 21:45 Evim 23:30 Aramızda Kalsın Kaynak: InterSinema.com