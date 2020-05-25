24 Mayıs 2020 Haberleri
24 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
25.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:15
- Kadıköy'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
- Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
- Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
- Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
- ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
- Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı
- Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
- 20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
- Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
- Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu
- Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı
- Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
- Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
- Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
- Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı
- Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
- Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
- Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
- ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
- Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
- Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
- Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
- 'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
- Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
- Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı
- Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu
- Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi
- Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
- Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
- Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
- GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
- Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
- Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
- Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
- Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
- Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
- Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
- Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir