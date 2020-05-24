24 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı 24 Mayıs 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 01:00 Şevkat Yerimdar 02:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri 02:45 Niyazi Bey 03:45 Babası 04:15 Kadın 05:45 Hayat Sevince Güzel 06:00 Hayat Sevince Güzel 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Memet Özer ile Mutfakta 11:15 Şevkat Yerimdar 12:15 Şevkat Yerimdar 13:30 Benden Söylemesi 15:45 Yaparsın Aşkım 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Benimle Söyle 20:00 Davaro 22:00 Davaro 22:45 Niyazi Bey Kaynak: InterSinema.com