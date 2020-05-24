24 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
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24 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

24 Mayıs 2020 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

24 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
24.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.05.2020 06:45

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Akıl Çemberi

01:00 Gece Haberleri

01:15 CNN TÜRK Masası

04:00 Gece Haberleri

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:20 Sağlık Kontrolü

09:00 Haber

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:05 Şeffaf Oda

12:00 Haber

13:00 Haber

14:00 Haber

14:30 Dolaptaki Sürpriz

15:00 Evde Bayram Konserleri

15:00 Haber

15:30 Dolaptaki Sürpriz

16:00 Haber

16:35 Her Şeyden Önce

17:00 Haber

18:00 5N1K

18:00 İsimsiz Kahramanlar

19:00 Ana Haber

21:00 CNN TÜRK Masası

21:00 Tarafsız Bölge

Kaynak: InterSinema.com

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