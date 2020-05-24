24 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı 24 Mayıs 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Uzun Hikaye 00:30 Son Durak 01:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur 03:55 Bir Zamanlar Çukurova 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 İkiz Patiler 10:00 Dizi TV 10:50 Zorlu Operasyon 11:50 Kardeş Payı 13:05 Şansımı Seveyim 13:15 Zootropolis: Hayvanlar Şehri 14:55 Bir Zamanlar Çukurova 15:15 Kuruluş Osman 19:00 ATV Ana Haber 19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru 20:00 Pete ve Ejderhası 20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 22:00 Maide'nin Altın Günü 23:20 Kim Milyoner Olmak İster? Kaynak: InterSinema.com