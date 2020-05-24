24 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı
24 Mayıs 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Uzun Hikaye
00:30 Son Durak
01:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
03:55 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler
10:00 Dizi TV
10:50 Zorlu Operasyon
11:50 Kardeş Payı
13:05 Şansımı Seveyim
13:15 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
14:55 Bir Zamanlar Çukurova
15:15 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Pete ve Ejderhası
20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:00 Maide'nin Altın Günü
23:20 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com