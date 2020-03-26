24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı ülkemizde görülen koronavirüs vakaları ile ilgili olarak tablo yayımladı. Tabloda koronavirüs nedeniyle, ölen, iyileşen ve kronavirüse yakalanan vaka kişi sayıları verildi. Peki, 25 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? İşte, rakamlar…

Ülkemizde ilk olarak 11 Mart'ta görülen koronavirüs vakası, o günden bu yana artış gösterdi. Koronavrüsten dolayı yaşanan vaka, ölüm ve iyileşenlerin ayısı Sağlık bakanlığı tarafında tablo halinde paylaşıldı. Peki, 24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN DOLAYI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? 24 Mart itibariyle ölüm sayısı: 44 TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN İYİLEŞEN SAYISI KAÇ? 24 Mart itibariyle iyileşen sayısı: 26 TÜRKYEDE TOPLAM KAÇ KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI? 24 Mart itibariyle 27.969 koronavirüs testi yapıldı. TÜRKİYE'DE TOPLAM KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR? 24 Mart itibariyle toplam koornavirüs vaka ayısı: 1.872 TÜRKYE'DE KORONAVİRÜSTEN DOLAYI KAÇ KİŞİ YOĞUN BAKIMDA? 24 Mart itibariyle toplam 126 kişi yoğun bakımda TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN DOLAYI KAÇ KİŞİ ENTUBE DURUMDA? 24 Mart itibariyleentube durumda olan hasta sayısı: 102 SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU