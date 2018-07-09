24 Kişinin Can Verdiği Tren Faciasında Gözaltı Sayısı 6'ya Yükseldi!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 2 makinist hakkında gözaltı kararı verildi. 2 makinistin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca kaza bölgesine Ankara'dan bilirkişi heyeti gönderildi

DEVRİLEN TRENDE 24 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 318 KİŞİ YARALANDI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi.

Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Göksel Gürsoy'un aktardığı bilgilere göre, Çorlu'daki tren kazasında gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi. 2 makinistin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

3 GÖREVLİNİN DAHA İFADESİ ALINACAK

Çorlu Cumhuriyet Başavcılığı'nın talimatıyla tren kazasının iki makinisti hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, seferlerden sorumlu 3 görevlinin daha ifadesine başvurulması talimatını verdi.