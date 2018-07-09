24 Kişinin Can Verdiği Tren Faciasında Gözaltı Sayısı 6'ya Yükseldi!
Çorlu'da meydana gelen tren faciasında 2 makinistten sonra 4 kişi daha gözaltına alındı. Ayrıca savcılık, 3 görevlinin daha ifadesine başvurulacağını belirtti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 2 makinist hakkında gözaltı kararı verildi. 2 makinistin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca kaza bölgesine Ankara'dan bilirkişi heyeti gönderildi
DEVRİLEN TRENDE 24 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 318 KİŞİ YARALANDI
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi.
Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Habertürk Haber Merkezi'nden Göksel Gürsoy'un aktardığı bilgilere göre, Çorlu'daki tren kazasında gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi. 2 makinistin yanı sıra 4 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
3 GÖREVLİNİN DAHA İFADESİ ALINACAK
Çorlu Cumhuriyet Başavcılığı'nın talimatıyla tren kazasının iki makinisti hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, seferlerden sorumlu 3 görevlinin daha ifadesine başvurulması talimatını verdi.
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tren ihalesini meclis icinden birileri kendi taseron firmalarina verir. herseyden calinir trenler insa edilir. yeni mezun muhendisler ciizmlerin altina zorla imza attirilir. :)) gozalti firma arkalarindaki sahislara olmaliCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Yol inşaatı yeni bitmiş tamirat..yolu yapan muteaahhit..kontrol mühendisi..tamam diyen bölge müdürüne sıra ne zaman gelecek...asıl failler bunlarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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hah makinistlee uyudu kaza ondan oldu atin iceri...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Trenlerde direksiyon olduğu için trafikte çılgınca süren makinistler gözaltına alınıyor... O rayların bakımını, kontrollerini yaptırmayan her yerden kar edip ceplerini doldurmaya çalışan, her işi peşken çeken demir yolları yetkilileri değil. Görüldüğü üzere yine fakir fukara kesmine ceza kesilecek, bu işin asıl sorumluları el kol sallaya sallaya gezmeye, fakir kesim de yauvv bizim sarayımız çok harika diye gezmeye de devam edecekler. Adalet artık parası olan için kolaylık fakirler için cezadır.Cevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır