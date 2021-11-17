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24 kişi bu sebeple hastaneye başvurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
24 kişi bu sebeple hastaneye başvurdu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz ay içerisinde 24 kişi, kedi tırmalaması ve köpek ısırması şikayetiyle hastanelere başvurdu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz ay içerisinde 24 kişi, kedi tırmalaması ve köpek ısırması şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ekim ayı içerisinde 24 kişinin kedi tırmalaması ve köpek ısırması şikayetiyle hastanelere başvurduğunu tespit etti. 24 kişi ile kurulan bağlantı sonrasında kendilerini ısıran köpek veya tırmalayan kedilerin tespiti yapıldı. Tespit sonrasında hayvanlar, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesine alınarak, 10 gün boyunca kontrol edildi. Hayvanların kuduz hastalığı taşıyıp taşımadığı kontrol edilirken, herhangi bir hastalığı gözlemlenmeyince alındıkları yerlere geri bırakıldı. - DÜZCE

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