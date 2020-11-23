24 Kasım Öğretmenler Gününe doğru
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24 Kasım Öğretmenler Gününe doğru

23.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:25
24 Kasım Öğretmenler Gününe doğru

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Başöğretmenliği kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihinin, 1981 yılından beri ülkede Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Ülkenin gelişmesinin, küreselleşen dünyada başarıya ulaşabilmesinin her şeyden önce iyi eğitilmiş, milli ve manevi değerlerine sahip nesiller sayesinde mümkün olacağını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"En zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimize millet ve devlet olarak çok şeyler borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetişmesinde emeği bulunan tüm fedakar, cefakar ve istikbalimizin mimarları olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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