24 Kasım Öğretmenler Günü yarım gün mü? 24 Kasım okul yarım gün mü?
24 Kasım Öğretmenler Günü olması sebebiyle resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü yarım gün mü? 24 Kasım okul yarım gün mü?
24 Kasım Öğretmenler Günü yarım gün mü? 24 Kasım okul yarım gün mü? sorularının yanıtı merak ediliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, çocukların geleceğinin planlayıcısı olan öğretmenlerin en özel günlerinden biri. Bu anlamlı günde öğrenciler öğretmenlerine küçük hediyelerle ve sözlerle onlara olan sevgisini göstermeye çalışacak. Peki, 24 Kasım tatil mi? MEB 2021 2022 çalışma takvimi, Kasım ayı ara tatili olacak mı? İşte detaylar haberimizde...
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de resmi tatil olmayacak. Okullar yarım gün değil.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.
Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Okullarda yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayacak ve 4 Şubat 2022 Cuma sona erecek.
Öğrenciler ikinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi okula gidecek. 17 Haziran 2022 Cuma günü de 3 aylık tatile girecek.
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