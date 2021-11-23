24 Kasım Öğretmenler Günü yarım gün mü? 24 Kasım okul yarım gün mü? sorularının yanıtı merak ediliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, çocukların geleceğinin planlayıcısı olan öğretmenlerin en özel günlerinden biri. Bu anlamlı günde öğrenciler öğretmenlerine küçük hediyelerle ve sözlerle onlara olan sevgisini göstermeye çalışacak. Peki, 24 Kasım tatil mi? MEB 2021 2022 çalışma takvimi, Kasım ayı ara tatili olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

24 KASIM'DA RESMİ TATİL OLACAK MI?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de resmi tatil olmayacak. Okullar yarım gün değil.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

SÖMESTRİ TATİLİ NE ZAMAN 2021-2022?

Okullarda yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayacak ve 4 Şubat 2022 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİ ( 3 AYLIK TATİL) NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi okula gidecek. 17 Haziran 2022 Cuma günü de 3 aylık tatile girecek.

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