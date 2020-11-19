24 Kasım Öğretmenler Günü tenis turnuvası sona erdi
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24 Kasım Öğretmenler Günü tenis turnuvası sona erdi

19.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:12
24 Kasım Öğretmenler Günü tenis turnuvası sona erdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen tenis turnuvası kupa töreni ile sona erdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen tenis turnuvası kupa töreni ile sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Spor Dostu Kent" anlayışıyla şehirde 7'den 70'e herkesin sporla bağını güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesinin tertip ettiği turnuvaya 65 yarışmacı katıldı.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde bir hafta boyunca süren müsabakalarda kadınlar kategorisinde birinci olan Ayten Acun Olurken Acun'u, Ayten Pulat ve Hülya Akçakoca izledi.

Erkek kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Müslüm İnan yerleşirken İnan'ı, Murat Mercan ve Saip Can Mantar takip etti.

Törende hazır bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, derece alan sporculara kupalarını verdi.

Törenin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına protokol, yarışmacılarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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