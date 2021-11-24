24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ŞIRNAK'TA DÜZENLENEN ETKİNLİKLE KUTLANDI

Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928 tarihinde Başöğretmenlik unvanının verildiği güne atfen, 1981 yılından itibaren kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Program alanına gelişinde öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, öğretmenlere karanfil takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programa Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte Belediye Başkan V. İhsan Gören, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler iştirak etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan;

"Çok değerli kKomutanlarımız, çok değerli Belediye Başkan Vekilim, kurumlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, basınımızın değerli temsilcileri. 24 Kasım Öğretmenler günü vesilesiyle bir aradayız. Sizlerin şahsında saygıdeğer bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, başarılı nice vazifeler diliyor, programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum.

'Öğretmenim:

Canım benim

Canım benim,

Seni ben pek çok

Pek çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana.

Gözüm sende, gönlüm sende,

Okut eğit beni sende,

Okut öğret

Ve nihayet

Yurda yarar bir insan et. ' bunu şiir olarak okuduğunuzda belki farklı gelebilir ama her öğretmenler gününde, ana sınıfından itibaren söylemeye alıştığımız, söylediğimiz bir çocuk şarkısıdır aslında. Bu güfteyi Rakım Çalapala isminde bir gazeteci yazmış. Bana göre öğrencinin gözünde öğretmeni ve öğrencinin öğretmeninden beklentilerini çok veciz bir şekilde özetlemiş.

Evet, öğrencisi gözünde öğretmen canı kadar kıymetlidir, canı kadar sever öğretmenini öğrenci. Bu sadece o sıralarda kalan bir şey değildir, öğretmene olan öğretmenimize olan bu sevgi, bu saygı ömür boyu sürer gider, ölene kadar devam eder. Bir öğrenci öğretmeninden ona öğretmesini ister. Bilgiyi, görgüyü, hayatı ve buna dair her şeyi öğretmeninin gözüne bakarak ondan bekler, ondan almak ister, onun rehberlik etmesini ister. Bu sağlandığında da öğrencilerini milli manevi değerlerle donattığında işte en nihayet yurda yararlı insanlar yetiştirmiş olur.

Bugün, 24 Kasım 1928 tarihini de hatırlıyoruz. O gün Millet Mektepleri açıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanı verildi. Bugüne atfen 1981 yılından itibaren öğretmenler gününü kutluyoruz. Bugün vesilesiyle öğretmenlerimize olan saygımızı, hürmetimizi, duygularımızı düşüncelerimizi bir kere daha dile getirme imkanı buluyoruz. Öğretmenlerimiz bir gün değil her gün başımızın tacıdır, gönlümüzde müstesna yerlere sahiptir. Yine Atatürk' ün ifadesiyle; 'Gençler, Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz. ' ve devamında ne diyor; 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Cumhuriyet; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. ' bunun sorumluluğu öğretmenlerimizdedir. Elbette ki bütün sorumluluğu öğretmenlerimize yıkıp kenara çekilecek değiliz.

Anne babalarımız, toplumumuz, milletimiz, devletimiz, devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşları öğretmenlerimizin yanındadır, yardımcısıdır ve destekçisidir. Bu konuda yalnız değilsiniz. Bununla birlikte eğitim öğretimin saç ayağı, temel taşı, lokomotifi siz saygıdeğer öğretmenlersiniz. Biraz önce Rujin öğretmenimiz aday öğretmen olarak hitap da bulundu. Kendisi de emektar bir öğretmen olan Belediye Başkanımızın Vekilimizin de gününü kutluyorum. Bu vesile ile hocam dedim Rujin'in kelime anlamı nedir. Sağ olsun hocam da dedi ki, 'yeni gün, yeni hayat' anlamına geliyor. İsminin anlamı ne kadar güzel. Yeni gün, yeni hayat olan bir öğretmenimiz mesleğe yeni başlıyor, yeni bir sayfa açıyor hayatında. Biraz önce de dinledik. Öğretmenliği o kadar güzel tarif ediyor ki bu sayede umutlarımız, geleceğe yönelik beklentilerimiz yeşeriyor ve güç kazanıyor. Rujin öğretmenimizin şahsında göreve başlayan bütün öğretmenlerimize görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, başarılar temenni ediyorum. Konuşmalarından dolayı da kendisine teşekkür ediyorum.

İşte biz, bu şekilde düşünen, bu şekilde mesleğini idrak etmiş ve uygulayan öğretmenlerimizle geleceğe hep birlikte ön adımlarla yürüyeceğiz. Önümüzde 2023 var. Malumunuz 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2 yıl önce 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Programı uygulamaya konuldu. Biz de Şırnak ili olarak bu vizyon belgesi çerçevesindeki belirtilen başlıklar ile diğer bütün mevzuat ve Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde uygun şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bil hasıl projelerimiz de oldu. Bunlar içerisinde 'Bize de gel öğretmenim' adı altında bir uygulama başlatmıştık. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki pandemiden önce ve pandemi başlayana bütün öğretmenlerimiz ev ev, kapı kapı, mahalle mahalle, köy köy, mezra mezra dolaştılar. Elbette ki öğretmenler öğrencilerini sınıflarda görüyorlar, tanıyorlar, öğrenciler kanalı aileleri hakkında fikir sahibi elde ediyorlar. Ama bu uygulama ile öğretmenlerimiz binlerce kapıyı çaldılar. Siz değerli öğretmenlerimiz Şırnaklı hemşehrilerimize konuk oldunuz ve onlarla hasbihal ettiniz, görüştünüz, konuştunuz, dertleştiniz. Öğrenciniz kanalı ile kısmen fikir sahip olduğunuz aileler ne düşünüyor ne beklentisi var, nasıl ortam içerisinde yaşıyor, bunu daha yakinen müşahede ettiniz. Bu hususta bir amaç da şuydu. Burada bulunan, bulunmayan ilimiz genelinde neredeyse 81 vilayetin tamamından 9 binin üzerinde öğretmenimiz var. Bu sayede iller arasında, bölgeler arasında adeta bir gönül köprüsü kuruldu, kuruluyor, kurulmaya da devam ediliyor. Sık sık okul ziyaretleri yapıyoruz. Muhakkak okul ziyaretlerinde öğretmenler odasında kısa söyleşiler yaparak öğretmenlerle tanışıyoruz. Biliyoruz ki oralardan, yurdumuzun çeşitli yerleşim birimlerinden öğretmenlerimiz geldi. Belki ilk anda değişik bir coğrafya, değişik bir bölge olmasının bir alışma devresini yaşıyor bütün öğretmenlerimiz. Ama devamında çok güzel hatıralar, çok güzel iletişim ortamları kurduğunuzu da biliyorum. Bunu çok faydalı buluyorum. Biz devletiyle, milletiyle bir ve bütünüz.

İlimizde ve bölgemizde geçmişte çeşitli sıkıntılar yaşanmış olabilir. Allah'ın izniyle bu sıkıntılar geride kaldı. Şimdi eğitim, sağlık, sosyal, tarım, altyapı ve diğer bütün hizmet alanlarıyla birlikte şehrimiz, nam-ı diğer Şehr-i Nuh yeniden yapılandı, devletimizin, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle geleceğe umutla bakıyor, emin adımlarla yürüyoruz. Sıkıntı çekilen süreçlerde güvenlik birimlerimizin, Mehmetçiğimizin, jandarmamızın, emniyetimizin, güvenlik korucularımızın cansiperane mücadeleleri oldu. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmet yad ediyorum. Bugün, huzur ve güvenlik ortamından bahsedebiliyor ve bütün faaliyetlerimizi bu ortam dahilinde yapabiliyorsak burada şehitlerimize, gazilerimize minnet borcumuz var. Allah onlardan razı olsun. Bu süreçte her meslek gurubundan vazife şehitlerimiz var. Bunlar içerisinde öğretmenlerimiz mezralarda, köylerde görev yaparken orada bir çocuğun elinden tutarak ayağa kaldırıp devletimizin, milletimizin hedefleri, idealleri doğrultusunda yetiştirme gayreti içindeyken şehit düşen milletimizin evlatları var. Vazife şehidi bütün öğretmenlerimizi de saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Allah onlara rahmet eylesin.

Bütün bunlar ışığında bize düşen geçmişte yaşananları iyi idrak edip geleceğe dair umutlarımızı yeşertmek. Umutluyuz. Millet olarak, devlet olarak birçok şeyi başardık. Siz kıymetli öğretmenlerimizin katkısıyla gençlerimizi, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugün nasıl dünden daha güçlüysek yarın da bugünlerden inşallah çok daha güçlü olacak, geleceğe çok daha güçlü bir şekilde yol alacağız.

Siz kıymetli öğretmenlerimizin huzurunda olmak hem heyecan verici hem onur verici hem de mutluluk verici. Böyle kısaca duygularımızı paylaşmaya çalıştık. Ama bugün sizin gününüz. Biz sizleri dinlemek, hangi yaşta olursanız olun sizleri tecrübelerinden faydalanmak, çocuklarımızı, gençlerimizi faydalandırmaktan her zaman onur ve mutluluk duyduk, duyuyoruz, duyacağız. Sizler bizim geleceğimizin mimarlarısınız. Geleceğimiz sizlerin emeği, özverisi, gayretiyle şekillenecektir. Az önce veciz güftede ifade etmeye çalıştığım gibi öğretmen, öğrencinin gözünde hem bir ana hem bir baba. Sizler anne baba şefkatiyle, anne baba özverisiyle çocuklarımıza yaklaşıyor ve onları yetiştiriyorsunuz. Sizlere müteşekkiriz.

Bu duygularla bir kere daha 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görev şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş olan bütün öğretmenlerimizi minnet, saygı ve rahmetle yad ediyorum. Siz kıymetli öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten ve en iyi dileklerimle saygıyla, muhabbetle kutluyorum. Hayırlı, güzel, başarılı vazifeler temenni ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. " dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Özdemir ve Şırnak'ta görev yapan en genç öğretmen Rujin Baysal da birer konuşma gerçekleştirerek duygu ve düşüncelerini paylaştı, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Uludere ilçemizde kurulan Dijital Tayfa Gurubunun müzik dinletisine eşlik eden Vali Pehlivan, Belediye Başkan V. Gören, Tuğgeneral Aktemur ve Rektör Erkan dinletiye neşe ve renk kattı, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attığı program; sinevizyon gösterimi, öğrencilerin şiirler okuması, müzik dinletisi icra etmesi ve oratoryo sunması ile devam etti.

Rektör Erkan'ın kendi yazdığı "Göz Yaşı" isimli şiiri seslendirdiği programda, 24 Kasım doğumlu Hilal-Şeyhan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Serhat Kara'nın 12. yaş günü kutlandı. "Öğrencisinin Gözünden Öğretmeni" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere il protokolü tarafından ödüllerinin verilmesiyle program son buldu.

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