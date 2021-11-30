24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında gerçekleştirilen Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN söyleşisi - Haberler
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24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında gerçekleştirilen Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN söyleşisi

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24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında gerçekleştirilen Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN söyleşisi

2020 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Kültür Tarihi ödülüne layık görülen Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN, Öğretmenler Günü sebebiyle yaptığı söyleşide öğretmenlik mesleğini ve eğitim konularını ele alıyor.

2020 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Kültür Tarihi ödülüne layık görülen Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN, Öğretmenler Günü sebebiyle yaptığı söyleşide öğretmenlik mesleğini ve eğitim konularını ele alıyor.

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