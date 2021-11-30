24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında gerçekleştirilen Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN söyleşisi

2020 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Kültür Tarihi ödülüne layık görülen Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN, Öğretmenler Günü sebebiyle yaptığı söyleşide öğretmenlik mesleğini ve eğitim konularını ele alıyor.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet