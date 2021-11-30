24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında gerçekleştirilen Dr. Alev ALATLI söyleşisi

Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Dr. Alev ALATLI'nın eğitim ve öğretmen konularındaki düşüncelerini paylaştığı söyleşisi www. ogretmen. meb. gov. tr yayınlanmasının yanında TRT ekranlarında da yer alacak. Cumhurbaşkanlığı 2014 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri edebiyat alanında layık görülen yazar, söyleşide öğretmenlik mesleğinin önemini dile getiriyor.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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