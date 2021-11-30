24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında gerçekleştirilen Doç. Dr. Osman SEZGİN söyleşisi

"Bir insanın öğrencilik hayatı, doğmadan önce başlar. Ondan sonra becerebilirse, ebedileşebilirse o ebedi noktaya kadar devam eder. " Doç. Dr. Osman SEZGİN, öğretmenlik mesleğinin değeri üzerine düşüncelerini anlattığı, bir çocuğun dünyasında öğretmenin önemini vurguladığı söyleşide kendi öğrencilik yıllarına dair hatıralarını da paylaşıyor.

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