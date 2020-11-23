24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

23.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:31
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, ülkelerin geleceğini iyi eğitilmiş nesillerin belirlediğini, eğitimin başarıya ulaşmasının ve milletlerin çağdaş uygarlık düzeyine erişmesinin temelinde ise her zaman öğretmenlerin bulunduğunu anımsattı.

Öğretmenliğin sadece eğitim-öğretim yoluyla sınıfta öğrencilerin dağarcıklarını bilgiyle dolduran değil, tecrübe ve irfanla çocukları geleceğe hazırlayan bir meslek olduğunu aktaran Akın, geleceğin huzurlu ve müreffeh Türkiye'sinin inşa edilmesinde rol alacak nesillerin öğretmenlerin ellerinde şekillendiğini ifade etti.

Öğretmenlerin ülkenin her köşesinde çocuklar için fedakarca görev yaptığının bilincinde olduklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Sizlerin, üstlendiğiniz bu büyük sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de ilmin, insani ve ahlaki değerlerin ışığında her zaman ülkemizin yararını gözeterek icra edeceğinize inanıyorum. Unutmayınız ki sizler sadece bu anlamlı günde değil her zaman minnet ve saygı ile yad edileceksiniz. Bu duygularla, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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