24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, öğretmenlerin milli eğitim davasının yılmaz, yorulmaz emekçileri, cehaletin düşmanı, eğitimin temel taşı olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirebilmesi için vatanperver, bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerleri özümsemiş kuşakları yarınlara hazırladığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Tarihinde eğitimciye ve eğitime bu kadar çok önem veren bir milletin hiç şüphesiz bilgi ve birikimleri de geleceğe mirastır. Buradan aldığınız güç ile öğrencilerinizi çağın gelişmelerini takip edebilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini yakalayabilen, sağlıklı, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak, manevi değerlerimizle bezenmiş ve milli şuuru idrak etmiş şekilde yetiştirmek için gayret göstermektesiniz. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmış ve bu kutlu camiaya hizmet etme şansı bulmuş bir kardeşiniz olarak sınıfına her girdiğinde 'Bir mabede girer gibi imtina eden' siz çok kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, ebedi hayata göç eden ve görevi başında şehit olan muallimlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in mesajı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise öğretmenlerin kalpleri insan sevgisi ile dolu, mesleğini en iyi şekilde yapma gayreti içinde, ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiş fedakar kişiler olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin çocukları her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensupları olduğunu vurgulayan Bilgin, "Her zaman sevgi ve saygıyla andığımız değerli öğretmenlerimizin en büyük mutluluk ve onur kaynağı, yetiştirdikleri öğrencileridir. Hayatımızda başarılı olduğumuz her alanda öğretmenlerimizin emeği büyüktür." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bilgin, mesajını şöyle tamamladı:

"Yüzleri hep ileriye dönük, çalışma azmini yitirmemiş öğretmenlerimiz, toplumumuza her zaman umut aşılamış, toplum bağlarını güçlendirmiş, toplumsal değerlerin yaşatılmasına katkı da bulunmuş, düşünce dünyamızı zenginleştirmiştir. Gazi Mustafa Kemal'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, karşılığı ödenmez bir görevi ifa eden öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."

SESOB Başkanı Beşir Köksal'ın mesajı

SESOB Başkanı Beşir Köksal da ülkenin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olan öğretmenlere her zaman minnet ve şükran duyduklarını belirtti.

Toplumu inşa eden mimarların öğretmenler olduğunu aktaran Köksal, "Öğretmenler sevgi dağıtır, içimizi aydınlatır, bizi doğruya yöneltir, bilgili kişi olmamız için çaba gösterir. Beceri ve yeteneklerimizin gelişmesinde bizlere öncülük eder. Sevgileriyle içimizi yeniliğe, gelişmeyi ve bilimi anlatarak düşüncelerimizi aydınlatan doğruluk, dürüstlük ve bilgiyle evrensel değerlere ulaşmamızı sağlayan bu kutsal mesleği yapan öğretmenlerimize çok şeyler borçluyuz. Çocuklarımıza gösterdikleri özveri, sabır ve hoşgörü için öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer