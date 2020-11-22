24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

22.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:36
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, öğretmenlerin sadece bir güne sığdırılmayacak kadar önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Öğretmenlerin kutsal bir görev icra ettiğini vurgulayan İnan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkenin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerimizin başarılarında en büyük pay, onları eğiten öğretmenlere aittir. Görevinin kutsallığına hakim olan öğretmenlerimiz, ülkemizin her türlü zorlu koşullarında görev yapmaktadır. Öğretmenlerimiz sevgi dağıtır. İçimizi aydınlatır. Bizi doğruya yöneltir. Bilgili kişiler olmamız için çaba gösterir. Beceri ve yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olur. Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerdir. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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