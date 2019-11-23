24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Afyonkarahisar'da Eğitim-İş sendikasına bağlı öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için Sandıklı'da bir araya geldi.

23.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:48
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Afyonkarahisar'da Eğitim-İş sendikasına bağlı öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için 'da bir araya geldi.


İlçedeki bir restoranda buluşan Eğitim-İş Sandıklı, , Sinanpaşa ve il yönetimi üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.


Etkinliğe katılan Eğitim-İş Afyonkarahisar İl Sekreteri Çağdaş Yalçınkaya, burada yaptığı konuşmada, sendikalarının Dinar, Sandıklı, Şuhut ilçeleri başta olmak üzere Afyonkarahisar'ın genelinde güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA
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