24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Pekmez, mesajında, milli ve manevi değerlerin teminatı, gelecek nesillerin yetiştirilmesi
noktasında yılmadan yorulmadan yüreğinde taşıdığı ışıkla rehber olan, ilim ve
irfan ordusunun neferleri fedakar öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Zengin ve derin bir kültüre sahip olan Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine
erişmesinde en büyük görevin öğretmenlerde olduğunu ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:
"Bu uğurda gece
gündüz demeden ülkemizin her köşesinde en kıymetli varlıklarımız olan
çocuklarımızı modern ilmin bütün gerekleriyle yetiştiren ve onları yüksek irade,
şuur ve muhakeme gücüyle donatan, en zor koşullarda dahi hizmet aşkıyla
dolu olan bütün öğretmenlerimize gösterdikleri fedakarlık ve özveriden dolayı
çok şey borçluyuz. Ülkemizin fikir, kültür, sanat, bilim, siyaset alanında öne
çıkan bütün değerlerinde bir çömlek ustasının testide bıraktığı iz gibi
öğretmenlerimizden de izler vardır. Nasıl ki Osman Gazi'yi Şeyh Edebali, yetiştirmiş ve çağ açıp çağ kapatmalarına vesile olmuşsa, Allah'ın
izniyle yeryüzünün bütün mazlumlarına umut olacak bir neslin yetişmesine de
yine öğretmenlerimiz vesile olacaktır."