24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

22.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:06

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesinin 91'nci yıl dönümünü olduğunu hatırlattı.

Dünyanın en kutsal ve en eski mesleklerinden olan öğretmenliğ, her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olduğunu belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"İlk emri 'Oku' olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Tarih boyunca ecdadımız, ilim-irfan ehli alimlerimizin yeryüzüne miras bıraktığı buluşlarla anılmış, zamanın en ünlü kütüphanelerini alimlerimizin kıymetli eserleri doldurmuştur. Gece gündüz demeden, ülkemizin her köşesinde çok zor şartlarda ilim ve irfanı, doğruyu ve güzeli, evrensel değerlerle birlikte maneviyatımızı, vatan ve millet aşkını yavrularımıza aşılamak için azim ve kararlılıkla görev yapan bütün öğretmenlerimizi ve eğitim idarecilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Milletvekili Dülger de öğretmenlerin eğitim öğretim sisteminin temel yapı taşları ve istikbalin mimarları olduğunu ifade etti.

Öğretmenin öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden ve öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişi olduğunu aktaran Dülger, "Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. Bizler, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bulut da dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA