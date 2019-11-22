24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

22.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:02

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerinden olduğunu belirterek, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakarlığa katlanan öğretmenlerin, toplumun tüm bireylerine yol gösteren birer rehber olduğunu vurguladı.

Her zaman, her koşulda bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması aşamasında çok önemli bir role sahip olan öğretmenlerin, geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin ve başarının anahtarı konumunda bulunduklarını belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Bizler de 'Bana bir harf öğretenin, 40 yıl kölesi olurum' anlayışıyla ülkemizde eğitim-öğretim veren saygıdeğer öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm öğretmenlerimizi ve eğitimi bütün imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan tüm öğretmenlerimizin gününü en samimi duygularla tebrik ediyor, başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş ve hain terör saldırıları sonucu şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluk diliyorum."

Kaynak: AA