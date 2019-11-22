24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

22.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:44

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkmen, mesajında, Millet Mektepleri'nin açılışı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği kabulünün yıl dönümü olan 24 Kasım'ın 1981 yılından bugüne Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsattı.

"Bir milletin, milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, tarihini, gelenek ve göreneklerini bilen, bizi biz yapan değerlerin farkında olan nesiller yetiştirmek öğretmenlerimiz sayesinde mümkün olmaktadır." ifadelerini kullanan Türkmen, şunları kaydetti:

"Mili birlik ve bütünlüğün sağlanmasında, ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden daha da kalkınarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızda en büyük pay yeni neslin yetiştiricileri öğretmenlerimize ne kadar çok minnet ve şükran duysak azdır. Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Öğretmenlerimiz sevgi ve fedakarlık gerektiren ağır bir sorumluluk gerektiren kutsal bir görev yapmaktadırlar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' sözüyle çok şey borçlu olduğumuz ve bu kutsal mesleği icra eden saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Tosun da eğitimin temelinin ailede atıldığını, ailede başlayan eğitimin çocukların okullara gitmesiyle öğretmenlerle devam ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyanın güçlü ve itibarlı devletlerinden biri haline gelmesindeki en önemli payın fedakarca, cefakarca, özveriyle gayret gösteren öğretmenlerin olduğuna dikkati çeken Tosun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu millet, öğretmenlerimizin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşünü azimle sürdürüyor. Öğretmenlerimiz ülkemizin geleceği adına önemli bir fırsattır. Her öğretmen, çocuklarımız için, geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Türkiye gelecekteki hedeflerine dünyadaki değişime kayıtsız kalmayan, kendini yenileyen, genç nesilleri dünün ve bugünün şartlarına göre değil, yarının şartlarına göre geleceğe hazırlayabilecek öğretmenlerle ulaşacaktır. Ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinin en önemli kaynağı olan insanı yetiştiren öğretmenlerimiz milli duygularla evlatlarımızı yetiştirerek çok önemli bir görevi icra etmektedirler. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilimizde, yurt içinde ve dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, her birinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum."

Kaynak: AA