24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

22.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:24

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şimşek, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mekteplerinin açılışı ve Başöğretmenliğe seçilmesinin kabul tarihi olan 24 Kasım 1928'in, 1981'den beri Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Şimşek, mesajında, şunları kaydetti:

"Aileden başlayan öğrenme sürecinin ikinci aşamasını icra eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük fedakarlık ve sabırla geleceğe hazırlayarak son derece kutsal bir görevi yerine getiren kıymetli öğretmenlerimiz, dünyanın neresinde olursa olsunlar bilginin, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun tüm kesimlerine yol gösteren örnek insan olmuşlardır. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, Niğde'mizin ve ülkemizin dört yanında çalışmakta olan veya emekliye ayrılan tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum."



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da mesajında, "Medeniyetimizin oluşmasında ve bugüne gelmesinde emeği olan ve yine medeniyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak olan öğretmenlerimiz, sabır ve fedakarlık ile yurdumuzun her köşesinde ışık saçmaya devam ediyor. Bizler de eğitim camiasının bir parçası olarak bu ışığın aydınlattığı yolda vatan ve millet aşkı ile hizmetlerimize devam etme gayreti içinde olacak, vatanına hizmet etmeyi en hakiki görev benimsemiş yeni nesiller yetiştirmek adına çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA