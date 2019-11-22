24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

22.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:36

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kutlama kurulu üyeleri Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürlerinden oluşan İl Kutlama Kurulu üyesi öğretmenler Vali Canalp'e ziyaret sonunda Edirnekari tablo armağan etti.

Bu arada Edirne Belediyesi de öğretmenlere bloknot ve kalem hediye etti.

Hediyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan adına Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, meclis üyeleri ve belediye daire müdürleri öğretmenleri ziyaret ederek taktim etti.

Kaynak: AA