24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

21.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:32

Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi Okulu Aile Birliği, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Birlik başkanı Aysel Akman ve yönetim kurulu üyeleri, Çakabey Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Uslu ve öğretmenler Yazlık Ilıca'da düzenlenen programda bir araya geldi.

Okul müdürü amil Uslu, öğretmenlerle okulda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, tüm öğretmenlere ve okul aile birliği yöneticilerine teşekkür etti.

Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Uslu, daha sonra okuldan ayrılan öğretmenler Ümit Topçu ve Gülbeyaz Rhein'e hediye ve teşekkür plaketi verdi.



Akman da davete katıldıkları için öğretmenlere teşekkür ederek, günlerini kutladı.

Programda öğretmenlere gül hediye edildi.

Kaynak: AA