24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Hasan Kara, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında, öğretmenlerin eğitim öğretim sisteminin temel yapı taşları ve istikbalin mimarları olduğunu belirtti.

Öğretmenin öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden ve öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişi olduğunu aktaran Dülger, mesajında, "Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. Bizler, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Dal da öğretmenlerin birlik ve beraberliğin teminatı olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin son yıllarda eğitimden emniyete, adaletten sağlığa, ulaşımdan ekonomiye kadar yaşadığı olumlu gelişmelerin gelecek yıllarda da devam etmesi için iyi yetişmiş gençlere ihtiyaç olduğunu aktardı.

Dal, söz konusu gençlerin yetiştirilmesinin fedakarca çalışan ve çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlerle mümkün olacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Kara ise mesajında, öğretmenlerin dünyanın her yerinde toplumunun en fedakar ve saygıdeğer unsurları olduğunu belirterek, tüm eğitim camiasının Öğretmen Günü'nü kutladı.