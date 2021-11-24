24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları! Kısa, anlamlı, yeni resimli öğretmenler günü mesajları!

24 Kasım Çarşamba günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün 1981 yılından itibaren her yıl 24 Kasım'da kutlanmaktadır. Öğretmenlere karşı vefanın bir örneği olan Öğretmenler Günü öğrenci ve veliler tarafından önemle takip edilmekte.24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları! Kısa, anlamlı, yeni resimli öğretmenler günü mesajlarını sizler için derledik.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır.

Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız.

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum. Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim.

Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Bana bir harf öğretenin kır

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk)

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Öğretmenim içimdeki değerleri keşfedip bana cesaret vererek benim ben olmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Gününüzü içtenlikle kutlarım.

Öğretmenlik tünelin ucundaki ışığa benzer. Sizi aydınlığa çıkaracak olan odur size düşen tünelden çıkmayı başarmak. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Güvenle emanet edildiğimiz 2. Ailemizdir onlar, iyi ki varlar. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Yeri geldi okulda anne/baba, yeri geldi bir arkadaş oldunuz bana öğretmenim. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.

Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyorum.

Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bulunduğun zamanda değil; yıllar sonra öğrencilerin birer yetişkin olduğunda duruşunla, davranışlarınla ve onlara kattıklarınla hala taktirle anılıyorsan ve saygıyla hatırlanıyorsan işte o zaman öğretmenliğin amacına ulaşmış demektir. Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Nice öğretmenler günlerine…

Gün geçtikçe değeri artan, geleceğin pırlantalarını yetiştiren fedakar tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Gününüz kutlu olsun sevgili öğretmenlerim.

Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir.

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Şayet siz olmasaydınız, dünyanın en eksik insanlarında birisi olurdum. Bana hayattaki güzel şeyleri gösterip, bugünkü halime gelmemin en büyük destekçisi oldunuz. Yüzünüzdeki o güzel gülümseme hiçbir zaman kaybolmaz umarım. İyi ki varsınız öğretmenim.

Bir öğretmen olmaktan fazlası oldunuz benim için. Bir dost, bir destekçi kısacası her şey oldunuz. Bana verdiğiniz destekleri asla unutmayacağım. Hayat boyu mutlu olmanız dileğiyle. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Okula gelmenin en zor olduğu günlerde bile sizin dersiniz için koşa koşa gelirdim. Siz adeta sınıf üzerinde açan bir güneştiniz ve ışığınız ile bizleri aydınlattınız. En özel gününüz, öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bize bugünkü halimize gelebilmemiz için verdiğiniz ilhamı olmasaydı şu an kesinlikle bambaşka birisi olurdum. İyi ki bizi koruyup, desteğiniz verdiğiniz. Nice mutlu öğretmenler günleri görmeniz dileğiyle

5 EKİM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR?

Türkiye'de 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü, dünyanın dört yanında farklı tarihlerde kurtlanıyor. Birçok ülkede 1994'ten beri 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ

Eğitim ve öğretimin koronavirüs nedeniyle zorlu geçtiği şu dönemlerde gelecek nesillerin başkahramanları öğretmenleri, yılda bir defa da olsa mutlu etmek, yüzlerini güldürmek için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çeşitli hediye ve sürprizlerle bu özel günlerini kutlamak öğretmenler için ayrıca heyecan ve mutluluk verici. Her yıl olduğu gibi erkek öğretmenler için kravat, cüzdan, mendil, anahtarlık, kol saati hediye edilebilirdi ama bu sene pandemi nedeniyle öğretmenlerinize resimli bir mesaj veya sesli bir mesaj göndermeniz öğretmenlerinizi daha çok sevindirecektir. Kadın öğretmenlerimiz için ise; fular, makyaj malzemesi, çiçek, bere, yastık, takı, çanta gibi hediyeler olabilirdi ama koronavirüs nedeniyle onlarda bir dahaki seneye öğretmenleriniz için güzel hediyeler olabilir. Kadın öğretmenleriniz için yine koronavirüs nedeniyle sesli veya görüntülü bir mesaj iletmeniz onları bu zamanda daha çok mutlu edecektir.

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