24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - KONYA
Atatürk Anıtına çelenk sunumu Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Etkinliğe katılanlardan görüntüler KONYA - Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
24.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:23
Atatürk Anıtına çelenk sunumu
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Etkinliğe katılanlardan görüntüler KONYA - Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - KONYA