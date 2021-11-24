24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın günün anlam ve önemini içeren konuşmasının ardından, en genç öğretmenimiz ile emekliye ayrılan öğretmenimiz duygularını ifade ettiler. Vali Mustafa Tutulmaz 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni Ayşenur Bazaloğlu ve Keller Ortaokulu öğretmeni Mustafa Turan'ı makamında kabul etti. Bu anlamlı günlerini kutladı, görevlerinde başarılar diledi. Sn. Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın"projesi kapsamında il genelinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açılışı yapılan 24 kütüphaneden Zonguldak İlkokulu kütüphanesi Vali Mustafa Tutulmaz tarafından açıldı. Öğrencilerle sohbet eden, birlikte kitap okuyan ve bol bol kitap okumalarını isteyen Vali Tutulmaz, öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenler gününü kutladı, okul bahçesine günün anısına fidan dikti. Vali Tutulmaz Milli Eğitim Bakanlığımızın anasınıfı sayılarının arttırılması projesi kapsamında Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen özel eğitim anasınıfı ve Karaelmas İlkokulunda düzenlenen anasınıfının açılışını yaptı, öğretmenlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

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